"Ротань приїхав мене переглядати для України U-21", – Селезньов пожартував над наставником молодіжки

Євген Селезньов та Руслан Ротань зустрілись в Іспанії, і форвард Малаги вдало пожартував у своєму Instagram.
Євген Селезньов у своєму Instagram опублікував спільне фото з головним тренером молодіжної збірної України Русланом Ротанем.
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"Тренер приїхав мене переглядати. Каже, я у нього в розширеному списку. Радий бачити тебе, кум мій", – підписав світлину Селезньов.
Нагадаємо, Руслан Ротань прилетів в Іспанію та переглядав спаринги київського Динамо.
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