Руслан Ротань подякував наставникам українських грандів за важливий внесок у загальний успіх.

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань подарував пам'ятні футболки Мірчі Луческу та Ігору Йовічевічу, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook журналіст Євген Гресь.

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Ротань вирішив віддячити таким чином всім тренерам, які долучились до підготовки футболістів для молодіжки. Раніше подібний подарунок отримав і наставник Металіста 1925 Валерій Кривенцов.

Нагадаємо, молодіжна збірна України після поразки у першому матчі кваліфікації Євро-2023 проти Словаччини взяла переконливий реванш (3:0) і вперше за 12 років пробилась на чемпіонат Європи. Своїх суперників "синьо-жовті" дізнаються вже 18 жовтня – жеребкування відбудеться у Бухаресті о 19:00.

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