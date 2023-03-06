"Так, Коноплянка в моєму списку. Як тренер я вірю в Євгена і в те, що він ще не один раз принесе користь національній збірній. Я вірю у нього як людину, і як гравця.

Ротань оголосив склад збірної України на матч з Англією – повернення Коноплянки та Буяльського

У нього є майстерність. Разом з Андрієм Ярмоленком це ті гравці, з якими необхідно досягати результату. Їхня майстерність не підлягає сумнівам. Вони можуть як словом в роздягальні, так і здібностями допомогти цій команді. Повернення Коноплянки – це моя ідея. Я розумію, що критика може бути. Але я хочу, щоб гравці були розслаблені та вірили в команду", – сказав Ротань в інтерв'ю ТаТоТаке, яке вийде незабаром.

Додамо, що Коноплянка провів за збірну України 86 матчів та забив 21 м'яч (третій бомбардир в історії). Втім, востаннє вінгер отримував виклик до табору "синьо-жовтих" у березні 2021-го, а на поле виходив взагалі у вересні 2020-го. Наразі 33-річний українець виступає за польську Краковію, де не надто вражає – 18 матчів, 3 голи і 2 асисти упродовж нинішнього сезону.

Збірна України – вершник без голови: Ротань не потрібен, альтернативний кандидат і фактор Мудрика