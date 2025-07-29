Макуана пропустив практично всі збори в Австрії через візові труднощі, через що Руслан Ротань повернув його до Житомира, повідомляє Inside UPL.

Легіонер Полісся отримав важку травму перед матчем із Санта-Коломою – гравець вибув на тривалий термін

Гравець вчора тренувався із дублем команди. Джерело зазначає, що Ротань ще не визначився із долею Макуана в Поліссі та хоче ближче познайомитись із гравцем вже в Україні. Схожа ситуація із захисником Матеєм Матічем, для якого Полісся вже шукає варіанти з орендою.

Нагадаємо, минулий сезон Бені Макуана провів у оренді в ЛНЗ (6 матчів, 1 гол). Конголезець виступає за Полісся з липня 2023 року, і з самого початку проявив себе як ледь не головна зірка команди. Втім, після серйозної травми та приходу Імада Ашура на посаду наставника Макуана втратив місце в основному складі.

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