– Чи є вже у вас розуміння, яким складом Україна поїде на Олімпіаду?

– Це дуже болюча тема. Наразі в нас ідуть перемовини, і вони йдуть дуже тяжко. На зараз ми не можемо поїхати в оптимальному складі. Знаєте, всі ці причини – це не виклик, і клуби мають на це право, тому що цей турнір проходить не в дати ФІФА.

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Скажемо так, команди не відпускають. Тим паче ми розуміємо, яка ситуація у Динамо – вони грають матчі плей-офф Ліги чемпіонів. Трошки інша ситуація у Шахтаря. Тому ми зараз перебуваємо у стадії перемовин. Розчарували трошки нас іноземні клуби – не відпускають практично нікого. Зараз шанси в нас залишилися по Трубіну, що все-таки його відпустять.

– Хланя теж, ніби, відпускають.

– Так, Хланя відпускають. Сьогодні прийшло підтвердження по Таловєрову – його ЛАСК відпускає. І чекаємо зараз по Трубіну. Сподіваюсь, що також буде все "за", тому що Бенфіка відпускає на Олімпійські ігри Отаменді. Тому ми розраховуємо, що також відпустять і Анатолія. Хоча сумніви залишаються, бо, наприклад, Челсі відпустив Угочукву, але не відпускає Мудрика.

– Подвійні стандарти якісь?

– Так. На жаль, ми опинилися в такій ситуації. Дуже хотілося б зіграти повним складом на Олімпійських іграх. У нас дуже сильні гравці. Якщо навіть не поїдуть ті гравці, які заслужили путівку на Олімпійські ігри, у нас є з кого вибирати. І я впевнений у хлопцях. У нас дуже дружня команда була, і я бачу, як вони дзвонять – не тільки мені, а й помічникам. Вони дуже переживають за те, що вони дуже хочуть. Навіть ті хлопці, які зараз грають на Євро – багато з них хоче поїхати на ОІ-2024.

– Динамо і Шахтар – клуби, з яких ви, можливо, викличете найбільше футболістів. Ці клуби дбають лише про власні інтереси чи про інтереси країни теж? У цьому випадку – в контексті олімпійської збірної.

– Зараз ми чекаємо відповіді від них. Я сподіваюся, що все-таки нас зрозуміють, з нами будуть рахуватися, зрозуміють, що це зовсім не для Ротаня, це для нашої країни, це для тих хлопців, які дуже-дуже туди хочуть, – сказав Ротань в інтерв'ю YouTube-каналу "BurBuzz".

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