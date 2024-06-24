– Руслане Петровичу, якщо не брати результат на Tournoi Maurice Revello, наскільки ви задоволені збором у Франції?

– Вважаю, ми дуже добре попрацювали. З деякими з наших основних гравців ми не бачились майже рік – і це не зовсім нормальна ситуація для збірної, що готується до такого форуму, як Олімпіада. Проте хлопці швидко згадали всі наші вимоги. Приємно здивували і нові виконавці. Мені сподобалася мотивація футболістів, їхнє відношення до роботи. У всіх матчах на полі в нас була справжня команда, і як доказ – у складі збірної України на цьому турнірі забили голи відразу 10 виконавців.

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– Рівень суперників на турнірі вас влаштовував? Адже деякі збірні були укомплектовані футболістами, яки молодші за наших...

– Давайте почнемо з того, що в нас не такий багатий вибір. Куди нас запрошують, туди ми і їдемо. Проте цей турнір має потужну історію – він проводиться з 1970 року. В різні роки там тріумфували молодіжні збірні Франції, Аргентини, Англії, Бразилії, Португалії та Італії. Саме на цьому футбольному фестивалі починали свій яскравий міжнародний шлях Жан-Пьєр Папен, Зінедін Зідан, Девід Бекхем, Френк Лемпард, Кріштіану Роналду та інші.

Словом, турнір дуже престижний, і він хоч якось рятує нашу підготовку до Олімпіади. Не було б цих п'яти матчів – було б дуже важко! За рік свого існування олімпійська збірна України провела усього шість спарингів. За цей же час збірна Марокко (U-23) зіграла дев’ять матчів, збірна Аргентини (U-23) лише цього року провела 11 матчів, а збірна Іраку – 12. Виокремлюю ці збірні, бо це наші суперники по групі.

– Багато хто з учасників Tournoi Maurice Revello має шанс потрапити на Олімпійські ігри?

– Саме зараз йдуть досить непрості перемовини з клубами. Маємо відповіді по деяким гравцям з іноземних клубів – більшість з них на Олімпіаду не відпускають. Ми написали листи в українські клуби, але офіційних відповідей досі не отримали. Я регулярно спілкуюсь з тренерами, директорами... На жаль, можу сказати, що не бачу особливого бажання у більшості клубних представників допомагати олімпійській збірній. Офіційна причина у клубів є – Олімпіада проходить не в дати ФІФА. Але не забуваймо, в який час ми живемо і граємо. Пам'ятаймо, що державні інтереси теж треба враховувати.

– Зрозуміло, що найбільше проблем з Динамо, яке в дати Олімпіади буде грати матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

– Ми розуміємо, наскільки важливо для Динамо потрапити в основний раунд ЛЧ. Ми дуже переживаємо за престиж столичного клубу, за його фінансові інтереси, тому, мабуть, не зможемо просити для участі в Олімпіаді гравців основи. Але в кожному разі, якщо ми не зможемо знайти компромісу навіть щодо запасних виконавців динамівців та їхніх новачків, то це буде дуже важко зрозуміти.

Підозрюю, що двох гравців кияни точно відпустять. Це буде така спортивна хитрість. Адже це дасть їм право перенести матчі як мінімум 1-го туру УПЛ, щоб краще підготуватися до єврокубкових баталій. Але ми хотіли отримати більше гравців зі столичного клубу.

– З Шахтарем в цьому плані простіше? Адже "гірники" стартують в Лізі чемпіонів у вересні, та й Суперкубку цього року немає.

– Дійсно, я не бачу вагомих причин не відпустити гравців на Олімпіаду з клубу, який стартує в єврокубках восени. Тим більше коли мова йде про клуб, який так багато робить для країни поза футбольним полем і завжди підкреслює свій патріотизм.

– З Рухом теж будуть проблеми? Адже у Францію львівʼяни своїх гравців не відпустили.

– Гадаю, що зараз проблем не буде – Рух не грає в єврокубках, і, якщо захоче, зможе перенести матч УПЛ. Нагадаю, що ми вибороли таке право для тих клубів, які делегують на Олімпіаду двох та більше гравців.

– Під час спілкування з вами склалося враження, що в найгіршому для вас варіанті ми ризикуємо поїхати на історичну для нас Олімпіаду, як то кажуть, за олімпійським принципом – головне не перемога, а участь.

– Зрозумійте мене правильно – у нас достатньо хороших гравців, ми віримо в них, віримо в ту роботу, яку виконуємо. Але дуже переймаємося тим, що на наших очах вбивають мрію цілого покоління футболістів. І вболівальників. Рік тому ми не просто поїхали на молодіжне Євро, а потрапили там у квартет найкращих команд континенту і вперше в історії нашої країни вибороли право зіграти на Олімпіаді.

Тепер ми просто вириваємо у клубів кожного з них, щоб гідно представити країну. Кожного дня тренерам олімпійської збірної телефонують та пишуть футболісти. Вони очікують приємних новин, але ми поки не можемо їм нічого відповісти – клуби просто не дають офіційних підтверджень. А вже 2 липня нам потрібно відправити офіційну заявку для участі в першому для України футбольному турнірі Олімпійських ігор, – сказав Ротань у коментарі Footboom.

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