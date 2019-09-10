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Ротань після розгромної перемоги над Мальтою розкритикував гравців збірної України U-21

23:16 948 Читать на русском
Ротань після розгромної перемоги над Мальтою розкритикував гравців збірної України U-21
Руслан Ротань / фото: УАФ

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань поділився враженнями після перемоги над Мальтою U-21 (4:0).

17’ Дмитро Топалов
21’ Назарій Русин
40’ Богдан Лєднєв
83’ Георгій Цітаішвілі
 
17’ Дмитро Топалов
21’ Назарій Русин
40’ Богдан Лєднєв
83’ Георгій Цітаішвілі

"Рахунком і змістом перший тайм мене дуже порадував. Я залишився задоволений і ставленням, і виконанням вимог. Другий тайм зіпсував всю картину матчу. Я буду це припиняти. Потрібно виходити і не грати по рахунку, а діяти в запланованому руслі. Потрібно залишатися максимально мотивованими і зібраними.

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Метушня з м'ячем, незрозумілі обіграші. Після матчу з фінами ми заборонили хлопцям це робити. Вони повертаються в юнацтво, а потрібно рухатися у дорослий футбол. Наше завдання – прибрати це якомога швидше.

Я дуже задоволений настроєм на матч. Хлопці розуміли, що після програшу від Фінляндії потрібно реабілітуватися перед уболівальниками. Вони відчували відповідальність", – цитує Ротаня ТК Футбол.

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Збірна України U-21 Україна U-21 Україна U-21 Руслан Ротань Руслан Ротань Україна U-21 - Мальта U-21
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