– Руслане Петровичу, сьогодні було для вашого тренерського штабу дуже багато інформації для роздумів. Які проблемні місця виявив цей поєдинок?

– Так, звичайно, я з вами повністю згоден. Але й хлопцям сказав – ми повинні довіряти один одному на 100%. Якщо ви сьогодні в складі граєте – я, навпаки, великий шанувальник того, аби були ротації, особливо коли є черга з 6–7 матчів, де йде гра на виснаження. Тому тут дуже важливо, щоб був професіоналізм від гравців і також довіра від тренера. Звісно, що хтось це робить, хтось не робить – і від цього завжди страждає команда. Ця поразка на мені – 100%. Тому що можна багато критикувати й говорити, що, можливо, потрібно було поставити склад, який грав з Пакшем, але я все ж таки, якщо все повернути назад, то зробив би так само. Ми повинні дивитись на крок далі й розуміти стан кожного з гравців, щоб вони, не дай Боже, не травмувались у матчах, які в нас ще є.

– Ви забороняєте скаржитись і гравцям, і самі не любите скаржитись. Але, з усім тим, ось ця логістика, ці переїзди – точно сил команді не додають.

– Не хочеться скаржитись – 100%. І я не буду скаржитись, я сказав, тому що це наша доля така. Й зараз тяжко, мабуть, тільки хлопцям на фронті. А ми... переїзди – це так, тяжко. Відновлення хлопцям – я згоден. Але все одно – сьогодні в нас практично вийшло дуже багато свіжих гравців, які повинні були доводити. Так, жарко, потрібно мати характер обов’язково. Сьогодні, на жаль, не всі гравці цього хотіли – й від цього дуже шкода хлопців, які віддавались на 100%. А те, що сьогодні в грі, скажемо так, хлопці, які два дні тому зіграли, – вони набагато свіжіше виглядали, ніж ті, що були свіжі. Ось це більше бентежить. Це говорить про те, що повинен бути характер, потрібно, щоб була конкуренція, потрібно все починати з тренувань. Сьогодні, по суті, це все було видно для тренерського складу як на листі.

– Що тепер на майбутнє – одним складом на два фронти?

– Ні в якому разі. Я звик довіряти футболістам. Знову ж таки, є моменти, де гравець віддається на 100%, і в нього щось не виходить. А є гравець, по якому видно, що він не віддається, якому байдуже на колектив – таких гравців не буде в команді.

– Хочеться завершити на позитивній ноті. Вам сьогодні вручили відзнаку найкращому тренеру минулого сезону – що особисто для вас вона значить?

– Ви знаєте, дуже приємно. Звісно, що це робота всіх – у першу чергу гравців, тренерського складу, все разом. Тому це, скажемо так, не особиста нагорода – це нагорода всього тренерського складу й гравців, керівництва. Для мене це важливо. Потрібно ставити нові завдання, потрібно дуже багато рости, аналізувати й ставити нові цілі.

– Ця відзнака вже історія?

– Історія – 100%, – цитує Ротаня офіційний сайт Полісся.

Наступний матч Полісся – 14 серпня проти Пакша у кваліфікації Ліги конференцій. Перша зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь підопічних Руслана Ротаня.

