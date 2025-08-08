"Пишаюся своєю командою. Емоційний матч. Це по-перше. По-друге, я дуже задоволений, що з результатом є і якість гри. Це, мабуть, найбільше радує.

Полісся знищило Пакш у матчі Ліги конференцій – два асисти Крушинського, голи екс-гравців Динамо і червона Михайліченка

Я хлопцям сказав, що це лише перший тайм. Нас в Угорщині чекає дуже тяжкий матч. Якщо брати загалом гру, то може здатися, що вона була легка за рахунком, але енергозатратна – 100%. Дуже багато було боротьби, багато підборів, але я задоволений тим, що після того, як ми боролися, вигравали другі м'ячі, що ми грали на м'ячі, розставлялися, були в структурі. Цей факт радує.

Єдине, що трошки, я хлопцям також це сказав, засмутився через те, що після 3:0 ми почали бавитися. Не розвивати, а десь моменти, якими потрібно вбивати цю гру, ми трошки почали бавитися. І цей факт трошки розчаровує. Але з іншого боку, хлопці вже розуміють, що вони хочуть отримувати задоволення. Я думаю, що ми на цю тему ще поговоримо. А так, в принципі, було все за якістю непогано", – цитує Ротаня Інстаграм акаунт Полісся.

Нагадаємо, що Полісся впевнено перемогло угорський Пакш (3:0) у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій. Матч-відповідь відбудеться вже за тиждень, 14 серпня.

"Легкої кавалерії замало, потрібні "Абрамси": про шкоду дрібних порізів Шахтаря, летюче Полісся і перевантажене Динамо