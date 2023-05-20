"Що стосується самої гри, то перший тайм ми провели на досить нормальному рівні. Після перерви змушені були грати за рахунком, стали розкриватися, частіше давали супернику зони. А це козир Динамо – користуватися такими ситуаціями.

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Треба прийняти цю поразку. Спокійно розібратися в ній, зробити аналіз. Команда дуже важко переживає після таких результатів. Але треба розуміти, що в нас попереду три вирішальні матчі. Треба зробити висновки після сьогоднішньої поразки.

Ментальність у нас у команді на дуже поганому рівні. Коли ти досягаєш успіху, треба прагнути більшого. А в нас зараз менталітет зараз такий, що ми виграємо матч і вже десь літаємо, заспокоюємося. Тож завдання номер один – виправити ментальність. При цьому треба відновитися і в матчах, що залишилися, бути командою, яка прагне в єврокубки", – наводить слова Ротаня прес-служба Олександрії.

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