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Ротань підтримав полонених Росією моряків

21:38 957 Читать на русском
Ротань підтримав полонених Росією моряків
Руслан Ротань / Соцмережі

Тренер Олімпіка Руслан Ротань відвідав баскетбольний поєдинок у незвичній футболці.

Колишній капітан збірної України, а зараз помічник головного тренера Олімпіка Руслан Ротань відвідав баскетбольну гру БК Дніпро.

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На поєдинку Руслан був у футболці на підтримку українських моряків, полонених Росією 25 листопада. На футболці зображено Війсково-морський прапор України та напис: "FreeUkrainianSailors".

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Нагадаємо, 25 листопада Росія захопила 3 українські кораблі, на борту яких знаходились 24 українські моряки.

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Руслан Ротань Руслан Ротань
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