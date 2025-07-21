Захисник Олександрії Микита Кравченко найближчим часом має приєднатись до Полісся – ним цікавився конкурент Романа Яремчука у Греції.

Як стало відомо "Футбол 24", Микита Кравченко близький до підписання контракту із Поліссям.

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"Вовки" узгодили з Олександрією умови переходу, гравцеві залишилось пройти медогляд. Сума трансферу складе 400 тисяч євро, а угода буде розрахована на 3 роки.

Зауважимо, що Микита Кравченко був важливою фігурою в Олександрії Руслана Ротаня в минулому сезоні, зігравши у 28 матчах та 8 разів асистувавши партнерам. Цікаво, що нещодавно грецький Аріс нібито проявляв інтерес до вихованця Динамо.

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