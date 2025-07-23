– У своєму інтерв’ю 2020 року Геннадій Буткевич сказав: "У бізнесі, як і в спорті, перемагає той, хто бачить на крок уперед, відчуває момент і вірить у перемогу". Що з цього, на вашу думку, найбільше про вас?

– Дуже гарні слова від нашого президента. Вони лише мотивують. Насамперед майбутні перемоги народжуються на тренуваннях. Те, що ти віддаєш на тренуванні, потім переноситься в матч. Це найголовніше – перемагати ще до гри, бути максималістом.

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– Для Полісся це другий єврокубковий сезон, а для України – важлива репутаційна боротьба. Наскільки ви відчуваєте цю відповідальність у нинішніх обставинах?

– Повністю з вами згоден. Відступати нам нікуди. Ми, як країна, вже багато втратили, тому зараз хочеться бути корисними не тільки як молода команда в єврокубках, а і як частина футбольної України. Кожен коефіцієнт – це важливо. Це мотивує нас, гравців, і наших уболівальників. Головна мотивація зараз – це концентрація та стовідсоткова віддача. Ми до цього готові.

– Як формувався склад на гру? Чим керувалися в ухваленні рішень?

– Все вирішує тренування. Ще на початку я сказав хлопцям: себе треба показувати на тренуванні. Потім – у грі. У нас хороша конкуренція, склад великий. Сьогодні хтось сильніший, завтра – інший. Потрібно щодня віддавати себе повністю – і на тренуванні, і в матчі.

– Скільки разів ви вже в думках прокрутили сценарії гри? Наскільки критично важливо створити перевагу саме в першому матчі?

– У нас два матчі: вдома й на виїзді. В обох ми маємо бути максимально агресивними – голодними до результату. Ми провели дуже якісні збори, за що вдячні нашому керівництву. Підготовка була на високому рівні: грали з командами, які виступають у Лізі конференцій, Лізі Європи, навіть із представником Ліги чемпіонів. Ці спаринги дали нам багато.

– З вашим приходом у Полісся команда отримала новий тренерський напрям. Чи плануєте змінювати капітана, чи Руслан Бабенко залишається носієм цієї ролі й довіри?

– Ні в якому разі. Я не бачу жодних проблем. Тут чудовий колектив. Ще при знайомстві я сказав: не будемо радикально змінювати те, що є. У нас є хороший капітан, віце-капітан, гравці, які можуть вести за собою. Найважливіше зараз – наша зіграність і взаєморозуміння. Працюємо лише місяць, але вже бачу: хлопці максимально зібрані, вони дуже добре сприймають нові вимоги й справді – голодні, – передає спеціальний кореспондент Футбол 24 Катерина Бондаренко.

Нагадаємо, матч кваліфікаційного раунду Ліги конференцій Полісся – Санта-Колома пройде в четвер, 24 липня. Початок матчу о 20:00.

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