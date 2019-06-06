Ротань: Перед грою попросив гравців України U-21, щоб трофей Меморіалу Лобановського залишився в Україні

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань прокоментував перемогу своєї команди у Меморіалі Лобановського.

"Це дійсно великий тренер. Я казав хлопцям, що це найкращий сучасний тренер, який випередив свій час. Ми 10 років не вигравали цей трофей, і я попросив команду залишити його в Україні. Дякую футболістам, вони молодці. Помилки були, ми будемо їх розбирати, але також я вітаю всіх із перемогою.

Україна U21 – Ізраїль U-21 –​​​​​​​ 1:0 –​​​​​​​ відео гола, огляд матчу та церемонія нагородження

Корисний вийшов матч, ми отримали чимало інформації. Така гра згуртує команду й у майбутньому піде на користь, бо ми отримали досвід. Довелося перебудовуватися, було важко, але фантастично зіграв наш голкіпер, індивідуальну майстерність продемонстрував Мудрик.

Із того, що було з негативом, ми візьмемо найкраще, так само проаналізуємо і свої вдалі моменти. На наступному зборі нам буде про що поговорити з хлопцями, а зараз нехай святкують перемогу", – цитує Ротаня офіційний сайт УАФ.

Україна U-21 переграла Ізраїль і стала переможцем Меморіалу Лобановського вперше за 10 років​​​​​​​