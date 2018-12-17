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Ротань оцінив шанси збірної України на вихід у фінальну частину Євро-2020

10:59 576 Читать на русском
Ротань оцінив шанси збірної України на вихід у фінальну частину Євро-2020
Руслан Ротань та Андрій Шевченко / Фото ФФУ

Тренер Олімпіка Руслан Ротань прокоментував роботу Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України та оцінив перспективи національної команди.

"Я вважаю, у збірної правильний вектор розвитку, Андрій Шевченко якісно готує команду, яка досягає результату. Приємно дивитися на гру збірної, є малюнок. Значить, все робиться правильно. Вже скоро команда стартує у відбірному турнірі Євро-2020. Упевнений, у неї хороші шанси на рішення своїх завдань.

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Найбільш пам'ятний матч за національну команду? Особливо запам'ятався матч плей-офф відбору чемпіонату світу-2014 проти збірної Франції. У Києві ми виграли – 2:0, їхали на гостьовий поєдинок з великими надіями. Тоді здавалося, що ми вже свого не упустимо, але ми програли – 0:3. Це був справжній шок. Ми такого не очікували", – цитує Ротаня офіційний сайт ФФУ.

Нагадаємо, Ротань провів 100 матчів у футболці національної команди.

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Теги
Андрій Шевченко Андрій Шевченко Руслан Ротань Руслан Ротань Україна Україна Збірна України
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