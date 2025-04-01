Ротань оцінив шанси Олександрії на чемпіонство: "Ми повинні боротися за результат"
Головний тренер Олександрії Руслан Ротань розповів, чи вірить у чемпіонство своєї команди у нинішньому сезоні УПЛ.
"Ми на такому шляху зараз, коли дивимось від матчу до матчу. Є наступний матч, в якому ми хочемо боротися за результат. Повинні переключитися на кубок, відновитись, тому що в нас гра з Шахтарем.
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Дуже цікавий матч. В таких матчах з командами європейської якості ми зростаємо і підтягуємося. Повинні думати про кубок, а потім знову переходити на чемпіонат і боротися за результат", – сказав Ротань на післяматчевій прес-конференції гри з Лівим Берегом (1:0).
До слова, Олександрія зіграє проти Шахтаря у 1/4 фіналу Кубка України. Поєдинок відбудеться 2 квітня на КСК Ніка. Початок матчу – о 14:00.
Наразі "містяни" займають другу позицію у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги, у підопічних Руслана Ротаня 50 набраних балів після 22-х турів. Лідирує у чемпіонаті Динамо з 54-ма очками.
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