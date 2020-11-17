"Матч дуже важкий, складні погодні умови. На перший план виходила чоловіча боротьба, підбори, гра вгорі. Задоволений, що хлопці взяли цей бій – іноді такі матчі теж грають. Вони виглядали гідно, забили три м'ячі, могли забивати ще.

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Щодо можливості полетіти до Швейцарії і замінити національну збірну, то, якщо чесно, вперше чую. Ми були сконцентровані на нашому матчі, хотілося його гідно провести, і хлопці зробили це. Щодо висновків по відбору, то їх потрібно зробити пізніше. Завдання було – вийти на Євро. Ми його не виконали, цим фактом засмучені. З іншого боку – багато хлопців в національній збірній, і ми цим пишаємося, значить ми працюємо недаремно.

Троє гравців, викликаних Шевченком? Якщо вони опинилися там, то заслуговують на це. Так, можливо, це аванс, але викликають найсильніших. Ми знаємо, до яких умов потрапила національна збірна. Ми завжди поруч і готові підставити плече, підтримати старшого брата. Так само як і національна збірна підтримує нас", – цитує Ротаня Sport Arena.

Нагадаємо, що національну команду відправили на карантин у Швейцарії, а УЄФА запропонував вітчизняній асоціації замінити збірну іншою командою.

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