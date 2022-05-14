Тренерський штаб молодіжки "синьо-жовтих" на чолі з Русланом Ротанем визначився з обоймою гравців, яких планує задіяти в останніх матчах кваліфікації до ЧЄ.

Збірна України U-21 у Стамбулі 17 травня розпочне підготовку до вирішальних матчів відбору на Євро-2023 проти Фарерських островів, Північної Македонії, Франції та Вірменії (1, 5, 9 й 12 червня відповідно).

Збірна України U-21 дізналась місце проведення двох домашніх матчів відбору на Євро-2023

Як інформує офіційний сайт УАФ, на ці чотири зустрічі Руслан Ротань викликав 26 футболістів. Список виглядає наступним чином:

Воротарі: Анатолій Трубін (Шахтар), Руслан Нещерет (Динамо), Кирило Фесюн (Колос);

Оборонці: Антон Боль, Костянтин Вівчаренко (обидва – Динамо), Олександр Драмбаєв (Маріуполь), Олексій Сич, Роман Дідик (обидва – Рух), Дмитро Капінус (Металіст 1925), Максим Таловєров (Славія);

Півзахисники: Георгій Судаков, Артем Бондаренко (обидва – Шахтар), Володимир Бражко (Динамо), Арсеній Батагов (Полісся), Данило Алефіренко, Максим Хлань (обидва – Зоря), Ельдар Кулієв (Минай), Микола Михайленко, Максим Брагару (обидва – Чорноморець), Дмитро Криськів (Металіст 1925), Іван Желізко (Вальмієра), Богдан Білошевський (Олександрія);

Нападники: Владислав Ванат (Динамо), Владислав Супряга (Сампдорія), Микола Кухаревич (Льовен), Богдан В'юнник (Цюрих).

До слова, домашні зустрічі проти македонців та французів "синьо-жовті" проведуть у Стамбулі. Наразі збірна України U-21 йде другою у групі відбору. Для прямого виходу на Євро-2023 потрібно посісти першу сходинку або стати найкращою другою командою. Також буде можливість вийти на ЧЄ, вигравши плей-офф, де змагатимуться решта вісім володарів других місць.

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