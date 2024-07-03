Руслан Ротань нарешті сформував список гравців, яких зможе повезти на ОІ-2024 у Франції.

Головний тренер "синьо-жовтих" оголосив список з 22 футболістів, які готуватимуться у таборі нашої команди до футбольного турніру Олімпійських ігор. Після спарингів проти Єгипту (14 липня) та Парагваю (18 липня) доведеться відсіяти чотирьох, щоб сформувати фінальну заявку з 18 гравців.

Полісся відмовилось відпускати свого лідера в олімпійську збірну України, – джерело

На жаль, Ротаню не дозволили взяти багатьох зірок, які доходили до півфіналу молодіжного Євро-2023 і виборювали для України дебютну участь в Олімпіаді. Наприклад, Мудрик, Судаков, Трубін, Бражко ще вписувались у віковий ценз, але їхні клуби скористалися правом не відпускати їх (Ігри не входять у офіційні вікна ФІФА).

Нагадаємо, суперниками України на груповому етапі Олімпіади-2024 будуть Ірак (24 липня), Марокко (27-го) та Аргентина (30-го).

Попередній склад олімпійської збірної України

Воротарі: Яків Кінарейкін (Дніпро-1 Дніпро), Кіріл Фесюн (Шахтар Донецьк), Георгій Єрмаков (Олександрія Олександрія).

Захисники: Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Арсеній Батагов (Зоря Луганськ), Ілля Крупський, Євген Павлюк (обидва – Ворскла Полтава), Олександр Мартинюк (Олександрія Олександрія), Олексій Сич (Рух Львів), Володимир Салюк (Чорноморець Одеса).

Півзахисники: Максим Хлань (Лехія, Польща), Валентин Рубчинський (Дніпро-1 Дніпро), Артем Шулянський (Олександрія Олександрія), Максим Брагару, Микола Михайленко (обидва – Динамо Київ), Владислав Велетень (Колос Ковалівка), Олег Федор (Рух Львів), Дмитро Криськів, Кирило Сігеєв, Олег Очеретько (усі – Шахтар Донецьк).

Нападники: Ігор Краснопір (Рух Львів), Данило Сікан (Шахтар Донецьк).

Ротань поскаржився на подвійні стандарти Челсі і назвав 3-х легіонерів, яких вдалось "вирвати" на Олімпіаду