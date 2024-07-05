Колишній асистент Романа Григорчука у Чорноморці Олексій Антонов увійшов до тренерського штабу Олександрії, повідомляє клубний сайт.

Чорноморець визначився з заміною Григорчуку – напередодні команду покинули ще два тренери

38-річний фахівець буде помічником головного тренера Руслана Ротаня.

Нагадаємо, Антонов розпочав тренерську кар'єру у 2020 році у Чорноморці. Працював асистентом і навіть виконувачем обов'язків головного тренера "моряків". Одеський клуб він залишив у середині червня, після відходу з команди Романа Григорчука.

Як повідомляли раніше ЗМІ, Антонов керуватиме тренувальним процесом, поки Руслан Ротань і Сергій Кравченко перебуватимуть з олімпійською збірною України на Іграх у Парижі.

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