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Ротань очікує від чемпіонів світу U-20 швидкої адаптації у молодіжній збірній України

14:04 223 Читать на русском
Ротань очікує від чемпіонів світу U-20 швидкої адаптації у молодіжній збірній України
Руслан Ротань / фото: ФФУ

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань розповів про підготовку команди до перших матчів кваліфікації до Євро-2021 проти Мальти та Фінляндії.

"Перше тренування молодіжної збірної України відбулося в неділю. Щоправда, працювали ми не в повному складі, адже цього дня свої матчі проводили Шахтар, Динамо, Зоря та Олімпік, за які виступають футболісти нашої команди.

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Звичайно. Ми сказали хлопцям, що в нас кожен день роботи – на вагу золота, оскільки ми вперше зібралися в такому складі. Хлопці стали чемпіонами світу, а це вже говорить про їхнє ставлення до справи, тому ми сподіваємося, що вони швидко увіллються до нашого колективу, який, вірю, стане значно сильнішим.

Футболістів почнемо знайомити з фінською "молодіжкою" з понеділка, коли збереться вся команда. Інформації в нас вистачає. Перш за все це дисциплінована команда, яка компактно грає, непогано пресингує. Для опонентів вона створює мінімум простору, а це говорить про те, що на нас чекає непростий поєдинок.

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Два роки тому, по суті, ця фінська збірна не пустила збірну України до фінальної частини юнацького Євро, обігравши в еліт-раунді. Тому ще раз скажу, що до нас у гості їде непростий суперник, але ми налаштовані тільки на перемогу", – цитує Ротаня прес-служба ФФУ.

Нагадаємо, у перших матчах кваліфікації до Євро-2021 U-21 Україна зіграє проти Фінляндії та Мальти. Поєдинки відбудуться у Запоріжжі 6 та 10 вересня відповідно.

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Збірна України U-21 Руслан Ротань Руслан Ротань
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