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Ротань назвав людину, через яку завів Instagram

22:21 281 Читать на русском
Ротань назвав людину, через яку завів Instagram
Руслан Ротань та Євген Селезньов / соцмережі

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань розповів, через кого користується Instagram.

"Відносно товсті грають у футбол. Якщо кабанчик квадратний, то йому буде важко. Знаю кілька таких, не буду говорити хто. Він дізнається, подзвонить мені, скаже.

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А чому Селезньов? Він зараз у прекрасній формі, до речі. Ви бачили його Instagram? Чесно, два місяці тому Instagram для себе відкрив тільки через Селю, щоб на нього дивитися, як він займається в залі, грушу б'є. Він зараз просто машина", – сказав Ротань ОТДУШИВДУШУ.

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Теги
Євген Селезньов Євген Селезньов Руслан Ротань Руслан Ротань
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