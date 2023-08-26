"З чим пов'язано те, що Олександрія мало забиває на старті сезону? З майстерністю, мабуть. Забивають більш майстерні команди, використовують свої моменти. Що тут можна сказати. Коли нема моментів – немає голів, це в першу чергу.

Краса від Назаренка та Макуани у відеоогляді поєдинку Олександрія – Полісся – 0:3

Сьогоднішній матч ми програли по всім статтям, не заслуговували навіть на нічию. Єдине, що хочу сказати, і сказав це хлопцям – цей результат повинен нас розізлити. Тому що неможливо грати у футбол, не віддаючись на 100%. Тільки 100% на тренуваннях, на 100% у грі, а далі вже йдуть тактичні схеми і так далі.

Команда грала дуже обережно? Не сказав би. Коли з перших хвилин програєш боротьбу… Це такий елемент футболу, де треба вести чоловічу боротьбу за кожен м’яч. Впевненості це не додає, з перших хвилин ми зробили багато помилок. Це загалом все вплинуло на результат.

Не знаю, що трапилося з нашим полем. Воно розлізлося, це не під наш стиль гри, воно перетворилося на болото", – розповів Ротань у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, Полісся на виїзді розбило Олександрію (3:0), яка розташувалась на 6 позиції.

Полісся розбило Олександрію завдяки шедеврам лідера молодіжної збірної України та конголезького Мбаппе