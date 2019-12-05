Ротань назвав фактор, який негативно вплинув на результати молодіжної збірної України

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань назвав причини невдалих результатів своєї команди у відбірковому циклі Євро-2021.

"Звичайно, ми не задоволені нинішньою ситуацією команди у відборі. Ми розраховували на більше. Очікували, що по ходу турніру зіткнемося з певними труднощами, хоча не в такій мірі, як вийшло. Але нічого страшного, ми не будемо звертати зі свого шляху, впевнений, рано чи пізно робота принесе свої плоди.

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Були труднощі, пов'язані з роботою деяких гравців на максимумі своїх можливостей. Не буду називати прізвищ, але деяким хлопцям я сказав, що їм потрібно звернути увагу на свою роботу.

У багатьох хлопців, напевно, була перенасиченість футболом. Хтось втомився, хтось заспокоївся, це все позначилося на результатах молодіжної збірної. Цей момент я не врахував. Так що побажав гравцям добре відпочити і переосмислити ставлення. Це стосується не тільки чемпіонів світу, а й деяких футболістів старшого віку. Якщо комусь це не подобається – нам далі не по дорозі. В нашій команді не буде такого, щоб хтось відбував номер", – цитує Ротаня офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, наразі молодіжна збірна України посідає 4 місце у своїй відбірковій групі до Євро-2021. Команда Ротаня в чотирьох матчах зазнала трьох поразок і здобула одну перемогу. Лідери групи, Данія та Румунія, які провели на один матч більше, мають у своєму активі 15 та 10 очок відповідно.

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