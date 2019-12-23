Ротань назвав четвірку найкращих гравців збірної України у 2019 році

Колишній хавбек збірної України, а нині наставник "молодіжки" Руслан Ротань відзначив гравців, які зробили найбільший вклад в цьогорічні успіхи команди Андрія Шевченка.

"Перше місце – Андрій Пятов. У відбірковому турнірі Євро-2020 капітан національної команди вкотре довів, що наразі є воротарем номер один в нашій країні. Його впевненість передавалася партнерам по команді. Недарма "синьо-жовті" пропустили лише чотири м'ячі, а сам голкіпер увійшов до символічної збірної відбору. Крім того, що голкіпер не раз виручав своїх партнерів, він ще й прекрасно працював з м'ячем, починаючи атаки команди, а це в грі національної збірної має велике значення.

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Другий – Тарас Степаненко. Його роль у збірній переоцінити складно. Стільки чорнової роботи, скільки виконує Степаненко, не виконує ніхто. Кажу так, бо не з чуток знайомий з цими обов'язками. Степаненко – боєць до мозку кісток.

Третє поділять Олександр Зінченко і Руслан Маліновський. Зараз важко уявити збірну України без них. Вони органічно вписуються в модель гри, яку хоче бачити наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко. Грають тільки вперед, обидва володіють культурою пасу. До того ж, Маліновський став найкращим футболістом збірної України у відбірковому турнірі Євро-2020 за системою гол+пас (3+3)", – розповів Ротань у коментарі Команда№1.

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Нагадаємо, збірна України не програла жодного матчу за весь 2019 рік, що стало новим рекордом в історії команди.