Полісся може здійснити один із найгучніших трансферів цього літа в українському футболі. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, житомирський клуб зацікавлений у підписанні півзахисника збірної України Єгора Назарини, який виступає за Шахтар.

Ініціатором потенційного переходу виступає головний тренер Полісся Руслан Ротань. Наставник "вовків" вважає, що Назарина суттєво підсилить центральну ланку команди й допоможе в новому сезоні УПЛ.

Втім, ситуація ускладнюється вимогами донецького клубу. Шахтар не планує відпускати футболіста менш ніж за 2 мільйони євро. Наразі перемовини між сторонами ще не стартували, але інтерес Полісся виглядає серйозним.

Нагадаємо, Назарина є гравцем національної збірної України, за яку провів 4 поєдинки. У складі Шахтаря він виступає з літа 2023 року, до цього захищав кольори Зорі, Дніпра-1 та бельгійського Антверпена.

