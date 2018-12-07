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Ротань: На піку кар'єри були пропозиції від Панатінаїкоса та Бордо

08:25 54 Читать на русском
Ротань: На піку кар'єри були пропозиції від Панатінаїкоса та Бордо
Руслан Ротань / Соцмережі

Колишній гравець Дніпра та Динамо Руслан Ротань розповів, у які клуби міг перейти за часів кар’єри футболіста.

"На піку кар'єри були пропозиції з-за кордону. Приїжджали люди з Панатінаїкоса – у них тоді була досить сильна команда. Був варіант з Бордо, але там щось незрозуміле сталося.

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Мені сказали: "Зачекай". У підсумку, я перейшов з Дніпра в Динамо", – Розповів Руслан Ротань у інтерв’ю порталу FootballHub.

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Нагадаємо, за свою кар’єру Ротань виступав за Дніпро, Динамо та чеську Славію. Також на рахунку хавбека 100 матчів за збірну України. Зараз Ротань – асистент головного тренера у Олімпіку.

Теги
Панатінаїкос Панатінаїкос Бордо Бордо Руслан Ротань Руслан Ротань
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