Олександрія зацікавилась голкіпером СК Дніпро-1 Яковом Кінарейкіним та захисником Микитою Кононовим, повідомляє Telegram-канал Gool_UA.

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Зауважимо, що можливі суми трансферів не розголошуються. Кінарейкін провів сезон 2023/24 у складі СК Дніпро-1, зіграв у 8 матчах, а також викликається до збірної України U-21. Кононов виступав у минулому сезоні на правах в оренді у друголіговій ЮКСА.

До слова, Олександрія посіла восьме місце в сезоні УПЛ 2023/24 з 34 очками, а СК Дніпро-1 завоював путівку до єврокубків, але майбутнього літа провідні гравці дніпрян можуть опинитись в інших колективах.

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