Ротань може приєднатись до пограбування СК Дніпро-1, – джерело
Олександрія проявляє інтерес до кількох гравців СК Дніпро-1, який переживає кризові часи.
Олександрія зацікавилась голкіпером СК Дніпро-1 Яковом Кінарейкіним та захисником Микитою Кононовим, повідомляє Telegram-канал Gool_UA.
СК Дніпро-1 намагається зберегти своїх лідерів – трьом гравцям запропонували покращені умови
Зауважимо, що можливі суми трансферів не розголошуються. Кінарейкін провів сезон 2023/24 у складі СК Дніпро-1, зіграв у 8 матчах, а також викликається до збірної України U-21. Кононов виступав у минулому сезоні на правах в оренді у друголіговій ЮКСА.
До слова, Олександрія посіла восьме місце в сезоні УПЛ 2023/24 з 34 очками, а СК Дніпро-1 завоював путівку до єврокубків, але майбутнього літа провідні гравці дніпрян можуть опинитись в інших колективах.
Суперник Динамо втрачає лідера, за яким полюють гранди, Челсі боїться грати з Кривбасом – великий грабунок в УПЛ