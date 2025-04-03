Наставник Олександрії Руслан Ротань може перебратися в чемпіонат Саудівської Аравії. Тамтешні клуби зацікавлені в послугах 43-річного фахівця, повідомляє журналіст Віктор Вацко.

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"Ротань має пропозиції зі Саудівської Аравії. Я не чув, який клуб, і не знаю, які цифри фігурують в потенційному контракті. Я просто констатую факт. Від Олександрії чи інших українських клубів Ротань пропозицій поки що не має", – заявив Вацко.

Додамо, що до Ротаня Сергій Ребров їздив на Близький Схід після відставки з Динамо тренувати тамтешні команди. Спочатку це був Аль-Ахлі, а після вояжу в Ференцварош Ребров очолював Аль-Айн, який був його останнім клубом до збірної України. В поточному сезоні Ротань із Олександрією йде на 2 місці в турнірній таблиці УПЛ.

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