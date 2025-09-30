Наставник Полісся Руслан Ротань може отримати велику премію за перемогу в українській Прем'єр-лізі.

Журналіст Володимир Крамар заявив про домовленість між президентом Полісся Геннадієм Буткевичем та головним тренером команди Русланом Ротанем щодо бонусу за чемпіонство в УПЛ.

Ротань – після розгрому Вереса: "Все залежить від настрою"

"Я чув таку байку, що між Ротанем і паном Буткевичем існує така домовленість, що якщо Полісся стає першим, його бонус – один мільйон доларів", – сказав Крамар в ефірі YouTube-каналу BurBuzz.

Нагадаємо, Руслан Ротань очолив Полісся влітку 2025 року. Наразі житомирський клуб посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ. В доробку команди 12 набраних балів після семи турів.

В поточному сезоні Полісся не змогло пройти кваліфікацію Ліги конференцій, поступившись Фіорентині, а також сенсаційно програло Руху (0:3). у 1/16 фіналу Кубка України.

Полісся розгромило Верес – три голи за 30 хвилин першого тайму, Філіппов оформив дубль, Брагару забив дебютний