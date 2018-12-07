Ротань: Молодь Динамо повинна зрозуміти, що вона зараз відповідальна за результат

Екс-гравець Динамо Руслан Ротань розповів про молодь київського клубу.

"Однозначно, у Динамо талановита молодь, хороші хлопці, їм потрібен час. Але час не чекає. Ця молодь повинна розуміти, що вона зараз відповідальна за результат, на хлопців покладають надії.

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Вони повинні бути максимально до цього готові. Готовими до критики, якщо вони погано грають, готовими до похвали, якщо грають добре.

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Хочеться, щоб ці талановиті молоді хлопці не дивилися і не слухали того, що говорять. Якщо ти граєш в Динамо, немає слова "талановитий", або "перспективний". Є слово "результат", – цитує Руслана Ротаня FootballHub.