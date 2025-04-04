Головний тренер Олександрії Руслан Ротань мав шанс обійняти ту ж посаду в Поліссі.

Український тренер Руслан Ротань міг стати головним тренером житомирського Полісся перед початком поточного сезону УПЛ, повідомляє журналіст Віктор Вацко.

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За інформацією джерела, клуб проявляв інтерес до молодого спеціаліста, однак переговори зірвалися через те, що Ротань поїхав з молодіжною збірною України на Олімпійські ігри.

Наразі Руслан Ротань очолює Олександрію, яка після 22 турів посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, здобувши 50 очок. Полісся, своєю чергою, перебуває на четвертій сходинці з 37 балами після стільки ж матчів.

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