Журналіст Михайло Співаковський розповів про варіанти розвитку кар'єри Руслана Ротаня, який з Олександрією творить одну з сенсацій УПЛ.

"За моєю інформацією, у Руслана Ротаня зараз такий пасьянс з чотирьох варіантів. Перший – це Олександрія, власне кажучи. Я не знаю, як тривають перемовини, але думаю, що вони тривають. Другий – Шахтар. Джерела інформації, яким я довіряю говорять, що Шахтар все ж розглядає Ротаня.

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Третій варіант – Полісся. І є четвертий – це Металіст 1925. Виникає питання: "Що робити?" – підписувати продовження контракту з Олександрією зараз чи чекати завершення сезону?" – розповів Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Руслан Ротань очолює Олександрію з грудня 2022 року, та поєднував із роботою на чолі молодіжної та олімпійської збірних України. У поточному сезоні Олександрія досі претендує на чемпіонство, відстаючи від Динамо на 4 очки.

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