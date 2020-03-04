Ротань: Іспанія та Німеччина – фаворити групи, але збірна України привчила нас до красивої гри та високих результатів

Колишній хавбек збірної України, а нині тренер молодіжки Руслан Ротань оцінив розподіл сил у групі 4 Ліги націй 2020/21.

"У нас дуже цікава і сильна група. Але я б навіть порадів, що збірна України зіграє з такими іменитими суперниками, як Іспанія та Німеччина. У когорті топових збірних, думаю, тренери нашої команди і самі футболісти дуже хочуть перевірити свої можливості. В жодному разі не применшую заслуг збірної Швейцарії, але саме іспанці і німці є фаворитами групи А4.

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Подивимося, чи зможуть збірні України та Швейцарії стати темними конячками. В останні роки швейцарці увірвалися в число найсильніших збірних Старого Світу. Команда прогресує, тому немає нічого дивного, що Швейцарія другий розіграш поспіль представлена ​​серед найкращих команд Ліги націй.

Про завдання на турнір краще запитати у головного тренера збірної України Андрія Шевченка. Однак в останні роки "синьо-жовті" привчили нас до красивої гри і високих результатів. Упевнений, що вони постараються розвіяти міф про фаворитів турніру, а можливо, стати врівень з лідерами європейського футболу. Тому будемо вболівати і тримати кулаки за головну команду нашої країни", – підсумував Ротань в коментарі Команда№1.

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