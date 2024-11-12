Експерти УПЛ та журналісти українських ЗМІ, серед яких і Михайло Юхименко з "Футбол 24", відзначили найяскравіших персон останнього на цей момент туру.

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Найкращим тренером визнали наставника Олександрії Руслана Ротаня, а найкращим гравцем 13-го туру став його підопічний – Мігель Кампос. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

До слова, минулими вихідними Олександрія розгромила Карпати з рахунком 3:0 та не дала Динамо одноосібно очолити турнірну таблицю УПЛ. Цікаво, що усі три голи забив Мігель Кампос, хоча грає на позиції центрального захисника.

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