Схоже ще один український клуб загруз у фінансовій нестабільності.

В центральному матчі 27-го туру УПЛ Полісся прийматиме Олександрію. Для обох команд це протистояння має ключове значення: житомирці ведуть боротьбу за путівку в єврокубки, а "містяни" ще зберігають шанси на завоювання золотих медалей.

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За повідомленням Sport.ua, Олександрія має багатомісячні затримки по зарплаті, а останнім часом – й по виплаті преміальних за перемоги в чемпіонаті.

Зазначається, що наразі ці фінансові проблеми відійшли на другий план, оскільки підопічні Руслана Ротаня горять бажанням завершити сезон на найкращих в історії клубу позиціях. Попри це борги можуть негативно вплинути на футболістів команди і змазати кінцівку сезону.

Нагадаємо, за 4 тури до фінішу Олександрія у турнірній таблиці УПЛ йде другою, маючи у своєму доробку 60 очок. Від Динамо "містяни" відстають на 7 балів, але мають гру в запасі.

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