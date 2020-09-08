"Після гри з Данією (1:1) кадрових проблем у нас немає. Усі, слава Богу, готуються до Фінляндії. Найголовніше – підготувати хлопців до гри психологічно, оскільки останні результати збірної не додавали їм оптимізму. Ми багато спілкувалися з гравцями, бачу по тренуваннях, що подумки вони вже в цій грі.

Думаю, що в першій зустрічі з фінами (0:2) ми не заслуговували на поразку, було прикро поступатися в тому матчі. Тому цього разу в нас буде можливість виправити свої помилки. Думаю, можна сподіватися на реванш. Буде хороший шанс у хлопців показати себе. Думаю, вони до цього готові. Я задоволений їхнім ставленням до роботи на зборі. Вірю в них і з оптимізмом дивлюся на майбутній матч, очікую якісної гри й позитивного результату.

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У порівнянні з минулим матчем, думаю, команда Фінляндії в тому ж стані. Склад теж не змінився. Колектив добре пресингує, дисциплінований. Тому майбутній матч корисний для наших молодих хлопців, це буде непоганий тест для них. Очікую цікавого матчу і якісної гри від нашої команди", – цитує Ротаня офіційний сайт УАФ.

Додамо, що матч молодіжних збірних Фінляндії та України відбудеться сьогодні, початок о 19:00. "Синьо-жовті" з 4 очками посідають передостанню сходинку групи 8 і майже втратили шанси на вихід у фінальну частину Євро-2021.

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