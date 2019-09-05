Ротань: Фіни намагаються не давати супернику простору, але ми до цього готові

Напередодні відбірного поєдинку Євро-2021 (U-21) Україна – Фінляндія відбулася передматчева прес-конференція головного тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня.

"Ми давно чекали цього старту, готувалися до нього. Молодіжна збірна України постарається виконати завдання, а це – потрапляння до фінальної частини чемпіонату Європи. Що стосується кадрових проблем, то, як відомо, ще до збору четверо виконавців травмувалися, тому довелося викликати інших. Зараз у деяких футболістів є незначні ушкодження, але, думаю, усе буде гаразд.

Матч із молодіжним складом запорізького Металурга я б назвав скоріше не спарингом, а тренуванням із підвищеною відповідальністю. У нас у складі з'явилися хлопці 1999 року народження, які виступали на чемпіонаті світу, тому тренерському штабу потрібно було подивитися цих гравців у справі й дати їм можливість зігратися з тими футболістами, які викликалися раніше. Поле у Запоріжжі завжди було в хорошому стані, тому хочеться подякувати людям, які працювали над його якістю.

Молодіжна збірна України провела спаринг з запорізьким Металургом

Найбільш проблемна позиція у нашій команді – воротарська, адже наші голкіпери не виступають у Прем'єр-лізі. Але ми – молодіжна збірна і працюємо на перспективу. Якщо подивитися, хто стоїть у воротах перших команд клубів Прем’єр-ліги, то практично скрізь це досвідчені виконавці. Головне, що наші воротарі мають ігрову практику.

Щодо збірної Фінляндії – це дисциплінована атлетична команда, яка добре пресингує. Це видно по всіх її матчах. Думаю, завтра на нас чекає те саме. Фіни намагаються не давати супернику простору, діють компактно, але ми до цього готові.

Ротань очікує від чемпіонів світу U-20 швидкої адаптації у молодіжній збірній України

Фаворит нашої групи – збірна Румунії, яка цим складом виступала у фінальній частині чемпіонату Європи. Відзначив би я й Данію, а Фінляндію, яка, між іншим, нещодавно закрила шлях збірній України на Євро в еліт-раунді (U-19), назвав би міцним горішком. Упевнений, що й Північна Ірландія просто так нікому очки не віддасть.

Чи хвилююсь перд стартом відбору? Скоріше, чекаю з нетерпінням. Я сказав хлопцям, що в кожному матчі очікую від них перемоги, і, впевнений, ми будемо прагнути цього. Я радий, що з кожним днем ​​футболісти все краще розуміють наші вимоги, отже, у майбутнє ми дивимося з оптимізмом. Я бачу в цій команді потенціал, і нам потрібно його розкрити", – цитує Ротаня офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, українська "молодіжка" стартує у відборі до чемпіонату Європи двома домашніми матчами. 6 вересня команда Руслана Ротаня зіграє з Фінляндією, а 10-го – з Мальтою.