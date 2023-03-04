"Ми не мали права провалити відбір до Євро-2023, були вмотивовані. Хотіли хоча б на футбольному полі принести якусь радість для нашої країни. Ми знали, що за нами стежать воїни, які перебувають на передовій, в окопах.

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Олімпіада? Ми всі десь в думках її носимо. Дуже хочемо стати першою командою, яка вийшла на Олімпійські ігри. Тому будемо прагнути цього", – сказав Ротань у фільмі "Гра незламних".

Нагадаємо, фінальна частина молодіжного чемпіонату Європи стартує 21 червня. Суперниками "синьо-жовтих" на груповому етапі будуть Іспанія, Румунія та Хорватія. Три найкращі команди Євро-2023 отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

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