Ротань довикликав у збірну України U-21 ще одного гравця

Ліга чемпіонів — 15:55 1957
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Ольмо проти Степаненка, Тете в основі, українець Хочолава – хорватські ЗМІ з фейлами анонсували матч Динамо З – Шахтар
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Динамо U-19 – ПАОК U-19: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФАЛіга чемпіонів — 15:39 265
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Копенгаген – Динамо: прогноз на матч Ліги ЄвропиЛіга Європи — 14:30 933
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Скандальний роман і кривава розв'язка: у Будапешті стратили зіркового футболіста – через 67 років туди приїхав РебровОвертайм — 12:00 4410
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Ракицький оголосив про завершення кар'єри в збірній України: "Великий футбол став великою політикою"Збірна України — 10:17 23668