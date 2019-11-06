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Ротань довикликав у збірну України U-21 ще одного гравця

16:46 126 Читать на русском
Ротань довикликав у збірну України U-21 ще одного гравця
Руслан Ротань / УАФ

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань вирішив підсилити свою команду ще одним гравцем.

Наставник збірної України U-21 Руслан Ротань вніс зміни до списку гравців, яких викликав напередодні, повідомляє офіціний сайт УАФ. Зокрема, до попереднього переліку додався півзахисник донецького Олімпіка Андрій Кравчук.

Ротань оголосив склад молодіжної збірної України на матчі проти Данії та Азербайджану

Нагадаємо, молодіжна збірна України 15 листопада зустрінеться у Львові з командою Данії в рамках відбору до Євро-2021, а вже за чотири дні, 19 листопада, зіграє у Баку товариську гру проти Азербайджану.

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Теги
Руслан Ротань Руслан Ротань Олімпік Олімпік Збірна України U-21 Андрій Кравчук Андрій Кравчук
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