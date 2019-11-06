Ротань довикликав у збірну України U-21 ще одного гравця

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань вирішив підсилити свою команду ще одним гравцем.

Наставник збірної України U-21 Руслан Ротань вніс зміни до списку гравців, яких викликав напередодні, повідомляє офіціний сайт УАФ. Зокрема, до попереднього переліку додався півзахисник донецького Олімпіка Андрій Кравчук.

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Нагадаємо, молодіжна збірна України 15 листопада зустрінеться у Львові з командою Данії в рамках відбору до Євро-2021, а вже за чотири дні, 19 листопада, зіграє у Баку товариську гру проти Азербайджану.

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