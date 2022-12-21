Екс-капітан збірної України дав перший коментар прес-службі Олександрії, яка сьогодні офіційно підтвердила призначення 41-річного фахівця.

Ротань офіційно став новим головним тренером Олександрії

"Мені дуже приємно приєднатися до сім’ї футбольного клубу Олександрія. Ми з тренерським штабом зробимо все від нас залежне, щоб олександрійські уболівальники були задоволені й грою, і результатом. Ми дуже розраховуємо на хлопців, на те, що вони нам в цьому допоможуть і ми спільно будемо радувати шанувальників футболу", – заявив Ротань.

Нагадаємо, Олександрія пішла зимувати на 5 місці турнірної таблиці УПЛ, хоча за втраченими очками "жовто-чорні" ділять третю сходинку з Динамо.

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