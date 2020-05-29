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Ротань: Чуйка у Маркевича – це дар божий

06:30 690 Читать на русском
Ротань: Чуйка у Маркевича – це дар божий
Мирон Маркевич / Фото з відкритих джерел

Екс-капітан Дніпра, а нині головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань, поділився думками щодо свого колишнього наставника Мирона Маркевича.

"Мирон Маркевич приніс в нашу команду таку нотку, яка допомогла додати в колектив, скажімо так, родзинок. Він розслабив хлопців, знайшов підхід до кожного футболіста.

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Ми знайшли свою гру, показували комбінаційний футбол, в той час як при Рамосі більше грали на контратаках. У сукупності це принесло відповідний результат – ми стали сильнішими. В першу чергу, з цим тренером ми стали грати більш впевнено.

Чуйка у Маркевича – це дар божий. Він відчував багато моментів. Я пам'ятаю: Богданович ставить гравця, той виходить і робить результат", – сказав Ротань у коментарі програмі "Залишайся з футболом".

Нагадаємо, Маркевич очолював Дніпро з 2014 по 2016 рік і вивів "синьо-біло-голубих" у фінал Ліги Європи сезону 2014/15, де команда поступилась Севільї (2:3).

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Теги
Мирон Маркевич Дніпро Дніпро Руслан Ротань Руслан Ротань
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