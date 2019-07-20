Ротань: Через півроку Лунін вже буде у складі Реала

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань поділився думкою про адаптацію українських футболістів в Європі.

"Європа – це трохи інше, менталітет інший. Селезньов розповідав, тренер йому говорить не дивитися, що в склад не потрапляє, тренуватися, тому що у нього адаптація.

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У Луніна все попереду. Навіть якщо зараз він не буде в Реалі, то через півроку вже буде в команді, він все одно доведе. Все залежить від нього, він трудівник. Знаю точно, що він не здасться", – сказав Ротань в інтерв'ю YouTube-каналу Footboom.

Нагадаємо, Андрій Лунін перейшов у Реал влітку минулого року, але сезон 2018/19 провів у оренді в Леганесі, за який зіграв лише 5 матчів у чемпіонаті Іспанії.

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