toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР

Ротань: Через півроку Лунін вже буде у складі Реала

19:41 333 Читать на русском
Ротань: Через півроку Лунін вже буде у складі Реала
Андрій Лунін / фото із соцмереж

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань поділився думкою про адаптацію українських футболістів в Європі.

"Європа – це трохи інше, менталітет інший. Селезньов розповідав, тренер йому говорить не дивитися, що в склад не потрапляє, тренуватися, тому що у нього адаптація.

Лунін та Іско позмагались у техніці після тренування Реала

У Луніна все попереду. Навіть якщо зараз він не буде в Реалі, то через півроку вже буде в команді, він все одно доведе. Все залежить від нього, він трудівник. Знаю точно, що він не здасться", – сказав Ротань в інтерв'ю YouTube-каналу Footboom.

Нагадаємо, Андрій Лунін перейшов у Реал влітку минулого року, але сезон 2018/19 провів у оренді в Леганесі, за який зіграв лише 5 матчів у чемпіонаті Іспанії.

Лунін і Реал розлучаються попри теплий прийом президента й успіхи українця – в Андрія виникла нова проблема

blog_ava
УЄФА покарав Україну за порушення в матчі проти збірної Сербії
10:39
9291
Теги
Українці за кордоном Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Андрій Лунін Андрій Лунін Руслан Ротань Руслан Ротань
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
9
хв
Бенфіка
23:00
Чівас Гвадалахара
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук