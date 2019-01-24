Ротань: Було шоком, що мене обрали тренером молодіжної збірної України

Тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань розповів, як був призначений на цю посаду.

"Мені несподівано зателефонував Андрій Миколайович Шевченко і запросив на тренування національної команди, де запропонував очолити молодіжну збірну. Я не очікував такого і мене це шокувало. Ми обговорили це питання, і пройшло достатньо часу, я не розумів, наскільки це серйозно.

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Я усвідомлював, що будуть кандидати і я буду один з них. Я думав, що мене не оберуть. Але коли я поспілкувався з Павелко, я вже зрозумів, що це серйозно і мене будуть розглядати. І ось коли відбувся виконком, мене вибрали головним тренером. Це було для мене шоком і в той же час дуже приємно.

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Той досвід, який був в Олімпіку я безсумнівно його використаю. Я візьму від Слави Шевчука щось найкраще, у мене є погане і я його заховаю. У Слави, за ці півроку, я навчився багато чому. Мені дуже не по собі, тому що нам комфортно працювалося, і ми були однодумцями. Мені було не по собі і я думав, щоб залишитися. Але поміркувавши, я прийняв для себе рішення, що такого шансу може й не бути. Ми поспілкувалися з керівництвом та мене підтримали. Зараз потрібно зосередитися і віддати всі сили і знання", – цитує Ротаня сайт телеканалів "Футбол 1/2".