"Я думаю, що ви самі прекрасно все розумієте. Тяжкий матч для нас, суперник був свіжіший. Гра 1 в 1 – ми не виглядали собою. Для того, щоб перемогти, дуже багато переміщень повинно було бути, вривань. На жаль, цього було дуже замало, тому маємо такий результат.

Третя поспіль поразка Ротаня у відеоогляді матчу Полісся – ЛНЗ – 0:2

Щодо того, що після єврокубкового матчу увесь шлях команди від Пакша до Житомира зайняв 36 годин... Ми не збираємося жалітися. Ми до єврокубків, у першу чергу, хочемо потрапляти, тому маємо те, що маємо. Думаю, якщо я вам скажу, що дорога зіграла свою роль, то це тільки викличе шквал критики. Тому не хочемо жалітися. Так, тяжко, але нам потрібно в цих умовах готуватися – і ми готуємося", – сказав Ротань в ефірі програми "Футбол 360".

Нагадаємо, після стартової перемоги над Карпатами (2:0) Полісся в УПЛ програло Колосу (0:1) і поступилось ЛНЗ (0:2), а в Лізі конференцій влетіло Пакшу (2:3).

Полісся на очах в Усика програло ЛНЗ – чемпіон світу став антигероєм, третя поразка поспіль для Ротаня