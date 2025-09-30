"Це справді емоційна гойдалка. Для тренерського штабу так вже точно. Це процес побудови. Коли я працював із молоддю в Олександрії, я звик довіряти хлопцям, і я продовжуватиму це робити. Один матч ні про що не каже. За результат відповідає тренер, навіть якщо це кубкова гра. Мені потрібно подивитися гравців, які є у мене в обоймі. Це найголовніше.

Ротань прокоментував дебют Бущана: "Є моменти, над якими нам ще дуже багато потрібно попрацювати"

Звичайно, стабільність була б кращою, якби ми грали сьогоднішнім складом, але нам треба дивитися трохи далі. Не хотілося жертвувати кубком, але сталося те, що сталося. Думаю, що ми з кожним днем покращуватимемося, і результат буде трохи іншим. Звісно, все залежить від настрою. Якщо сьогодні була налаштованість, то це було видно з перших хвилин", – цитує Ротаня УПЛ ТБ.

Нагадаємо, у переможному матчі з Вересом (4:1) дубль оформив Олександр Філіппов, ще по одному м’ячу забили Максим Брагару та Йосефі. Завдяки цьому успіху Полісся піднялося на шосте місце турнірної таблиці.

Полісся розгромило Верес – три голи за 30 хвилин першого тайму, Філіппов оформив дубль, Брагару забив дебютний