Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, перед початком матчу 2-го туру чемпіонату України між Поліссям і Колосом президент української Прем’єр-Ліги Євген Дикий нагородив Руслана Ротаня як найкращого тренера сезону 2024/25.

Полісся зазнало першої поразки в чемпіонаті – Колос переміг у Житомирі завдяки дебютному голу "львівського Гріліша"

Цю відзнаку нинішній наставник Полісся здобув за роботу в Олександрії, яку вперше в історії клубу вивів на друге місце в УПЛ.

За підсумками голосування представників клубів ліги Ротань випередив Олександра Шовковського, Юрія Вернидуба, Владислава Лупашка та Олега Шандрука, які також увійшли до п’ятірки найкращих.

Нагадаємо, що влітку Ротань очолив Полісся. Під його керівництвом команда здолала Санта-Колому в кваліфікації Ліги конференцій.

"Легкої кавалерії замало, потрібні "Абрамси": про шкоду дрібних порізів Шахтаря, летюче Полісся і перевантажене Динамо