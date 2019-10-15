Россі повернувся у Вільяреал – ветеран тренуватиметься із "Жовтою субмариною"

Іспанський Вільяреал оголосив про повернення найкращого бомбардира в історії клубу Джузеппе Россі.

32-річний форвард із вівторка розпочав тренуватися із левантійцями, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Россі перебуває у статусі вільного агента з літа 2018 року, коли пішов із Дженоа. Взимку він тренувався разом із Манчестер Юнайтед, а також вів перемовини з Лос-Анджелесом про контракт. Екс-форвард збірної Італії провів найкращі роки саме у Вільяреалі. Россі зіграв за "Жовту субмарину" 192 матчі в усіх турнірах, у яких забив 82 м'ячі.

Наразі ветеран лише тренуватиметься із командою Хаві Кальєхи. Про підписання контракту поки не йдеться.