toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Россі підпише контракт з Лос-Анджелес, а не з Гелаксі

19:21 153 Читать на русском
Россі підпише контракт з Лос-Анджелес, а не з Гелаксі
Джузеппе Россі / соцмережі

Колишній форвард збірної Італії Джузеппе Россі може перейти в Лос-Анджелес, а не в ЛА Гелаксі.

Італійське видання La Gazzetta dello Sport повідомляло, що колишній форвард Манчестер Юнайтед, Фіорентини та Вільяреала Джузеппе Россі підпише контракт з Лос-Анджелес Гелаксі.

Реал – Барселона: Мессі проти прокляття супермена, в яке складно повірити

Але тепер джерело повідомляє, що новим клубом екс-гравця збірної Італії стане ФК Лос-Анджелес, а не їхні сусіди по місту.

Швидше за все, 32-річний футболіст пройде короткий перегляд, після чого підпише контракт. У січні Россі тренувався з Манчестер Юнайтед, а останнім його клубом був Дженоа.

Ернандес переходить за 80 млн, важлива угода з агентом Вернера – головне про найближчі трансфери Баварії

Теги
Світ Трансфери Лос-Анджелес Лос-Анджелес Джузеппе Россі Джузеппе Россі МЛС Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
8
хв
Реал Мадрид
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук