Россі підпише контракт з Лос-Анджелес, а не з Гелаксі

Колишній форвард збірної Італії Джузеппе Россі може перейти в Лос-Анджелес, а не в ЛА Гелаксі.

Італійське видання La Gazzetta dello Sport повідомляло, що колишній форвард Манчестер Юнайтед, Фіорентини та Вільяреала Джузеппе Россі підпише контракт з Лос-Анджелес Гелаксі.

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Але тепер джерело повідомляє, що новим клубом екс-гравця збірної Італії стане ФК Лос-Анджелес, а не їхні сусіди по місту.

Швидше за все, 32-річний футболіст пройде короткий перегляд, після чого підпише контракт. У січні Россі тренувався з Манчестер Юнайтед, а останнім його клубом був Дженоа.

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