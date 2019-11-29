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Рьослер: Про цю перемогу над Динамо вболівальники Мальме розповідатимуть своїм онукам

08:50 448 Читать на русском
Рьослер: Про цю перемогу над Динамо вболівальники Мальме розповідатимуть своїм онукам
Уве Рьослер / sydsvenskan

Головний тренер Мальме Уве Рьослер прокоментував яскраву перемогу своєї команди над київським Динамо (4:3) у 5-му турі Ліги Європи.

2’ Расмус Бенгтсон
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
90+6’ Маркус Розенберґ
 
Віталій Миколенко 18’
Віктор Циганков 39’
Сергій Сидорчук 65’
Беньямін Вербіч 77’
2’ Расмус Бенгтсон
18’ Віталій Миколенко
39’ Віктор Циганков
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
65’ Сергій Сидорчук
77’ Беньямін Вербіч
90+6’ Маркус Розенберґ

"Ми дійсно дуже добре почали цей матч і швидко відкрили рахунок, але потім у нас почалися проблеми: Динамо в повній мірі показало, якими якостями воно володіє. Під цим натиском ми встояти не змогли, хоча грали на максимумі своїх можливостей. Тому, напевно, закономірно, що на перерву ми йшли вже поступаючись в рахунку.

Мальме – Динамо – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Але при цьому нам вдалося в перерві закумулювати всі свої психологічні та фізичні сили, і ми зуміли видати чудовий початок другого тайму. А гол Ракіпа став переломним для нас, він по-справжньому окрилив команду. І не думаю, що вилучення в складі Динамо допомогло нам – впевнений, ми перемогли б сьогодні і без цієї червоної картки. Це була наша гра, і це був просто незабутній вечір – я впевнений, що вболівальники Мальме ще своїм онукам розповідатимуть про цей матч. А ми цей вечір вже точно не забудемо", – цитує Рьослера офіційний сайт Мальме.

Нагадаємо, у вчорашньому матчі проти Динамо шведська команда забила переможний гол на 96-й хвилині гри. Після цієї перемоги Мальме з 8 очками посідає друге місце у групі В, команда Михайличенка має 6 очок і перебуває на третьому місці.

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Уве Рьослер Уве Рьослер Мальме - Динамо Мальме Мальме Ліга Європи
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