Рьослер: Про цю перемогу над Динамо вболівальники Мальме розповідатимуть своїм онукам

Головний тренер Мальме Уве Рьослер прокоментував яскраву перемогу своєї команди над київським Динамо (4:3) у 5-му турі Ліги Європи.

"Ми дійсно дуже добре почали цей матч і швидко відкрили рахунок, але потім у нас почалися проблеми: Динамо в повній мірі показало, якими якостями воно володіє. Під цим натиском ми встояти не змогли, хоча грали на максимумі своїх можливостей. Тому, напевно, закономірно, що на перерву ми йшли вже поступаючись в рахунку.

Мальме – Динамо – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Але при цьому нам вдалося в перерві закумулювати всі свої психологічні та фізичні сили, і ми зуміли видати чудовий початок другого тайму. А гол Ракіпа став переломним для нас, він по-справжньому окрилив команду. І не думаю, що вилучення в складі Динамо допомогло нам – впевнений, ми перемогли б сьогодні і без цієї червоної картки. Це була наша гра, і це був просто незабутній вечір – я впевнений, що вболівальники Мальме ще своїм онукам розповідатимуть про цей матч. А ми цей вечір вже точно не забудемо", – цитує Рьослера офіційний сайт Мальме.

Нагадаємо, у вчорашньому матчі проти Динамо шведська команда забила переможний гол на 96-й хвилині гри. Після цієї перемоги Мальме з 8 очками посідає друге місце у групі В, команда Михайличенка має 6 очок і перебуває на третьому місці.

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